بحث أجندة التعاون بين أذربيجان والناتو في واشنطن

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع المبعوث الخاص للأمين العام للناتو في شئون القوقاز وآسيا المركزية خافير كولومينا في إطار مشاركتهما في قمة الناتو في 9 يوليو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء التعاون بين أذربيجان والناتو في مجالات الامن والدفاع وامن الطاقة وحماية البنى التحتية المهمة والتعليم وغيرها، كذلك قضايا الامن الإقليمي والدولي.

وأشير في اللقاء الى المواصلة الناجحة للشراكة منذ 30 عاما في إطار برنامج "الشراكة من اجل السلام" الذي يثبت تعاون أذربيجان مع الناتو.

وتحدث جيهون بايراموف عن رئاسة أذربيجان مؤتمر كوب 29 واصفا إياها بالمثال البارز على مكافحتنا التحديات العالمية.

في السياق ذاته، تحدث الوزير عن الأوضاع الأمنية في المنطقة في فترة ما بعد النزاع، لافتا الى استمرار خطر الألغام المزروعة من قبل أرمينيا لحياة المدنيين والى التهديدات الناتجة عن تسلح أرمينيا تسلحا سريعا. ذكر الوزير ان أذربيجان هي الطرف الحريص على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة فضلا عن كونها صاحب المبادرات الرئيسية في عملية السلام مع أرمينيا. رغم التوصل الى تقدم ملحوظ في العمل على مشروع اتفاقية سلام فإن دستور أرمينيا لا يزال يتضمن مزاعم ومطامع ضد وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.