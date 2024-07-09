بحث سبل التعاون الزراعية بين أذربيجان وندرلاند

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

استقبلت وزيرة الزراعة والثروة السمكية وامن الغذاء والطبيعةالندرلاندية فيمكي ماريه فيرسما وزيرَ الزراعة الاذربيجاني ماجنون محمدوف والوفد المرافق له في زيارته الى هذا البلد.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان ممثلي وزارة الزراعة وممثلي الشركات العاملة في القطاع الزراعي كانوا حاضرين في اللقاء.

تحدث الوزير محمدوف عن الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية في أذربيجان والمشاريع الابتكارية المنفذة ولفت الى ان احد الأهداف الرئيسية هو تطوير الأنظمة الزراعية الغذائية الوطنية مع تنويع الاقتصاد في البلد.

اجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون في مجال الزراعة بين البلدين وأكد الوزير الاذربيجاني ان بلاده حريصة على دراسة الخبرة الناجحة لندرلاند كالبلد الزراعي الناجح. واشير في اللقاء الى إمكانية توسيع التعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة المعنية من كلا البلدين لتبادل الخبرات والتبادل العلمي في هذا المجال.

من جانبها اكدت الوزيرة الندرلاندية حرص بلادها على التعاون مع أذربيجان في مجال الزراعة. وأشارت الى وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع العلاقات في مجال الزراعة منوهة الى ضرورة تطوير التعاون بين الهيئات الخاصة المعنية. تناولت الوزيرة أهمية استضافة أذربيجان الدورة الـ29 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كوب 29، معربة عن اهتمامهم بصياغة أجندة هذا الحدث العالمي. وأضافت ان الجانب الندرلاندي يريد التعاون في هذا المجال أيضا.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول زيادة حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين ونقل أفضل التقنيات الزراعية وتنفيذ برامج خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم وتبادل المعلومات في البحث العلمي واجراء دراسات علمية مشتركة وإعداد كوادر محترفين وغيرها.