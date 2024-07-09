التحضيرات للتدريبات العسكرية الدولية "متحدون 2024" مستمرة

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

تستمر التحضيرات للتدريبات العسكرية الدولية التكتيكية "متحدون 2024" في مدينة اكطاو الكازاخستانية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه قد انعقد، في إطار التحضيرات، اجتماع بحضور قادة وفود أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، نوقشت خلاله الاقتراحات المتعلقة بالشئون الأمنية والإدارية وغيرها وأجريت مناقشات مفصلة. ثم تفقد العسكريون منطقة التدريبات وتعرفوا على قواعد السلامة والتدريبات.

ثم أقيم حفل سحب القرعة لمسابقة "باغدار" للتصويب التكتيكي، التي ستقام في إطار التدريبات الدولية.

ستقام المرحلة الرئيسية للمسابقة الهادفة الى زيادة مستوى مهنية العسكريين في 13 يوليو.