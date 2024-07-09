طائرة متجهة من باكو الى إسطنبول تعود ادراجها بسبب خلل فني

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

قرر قبطان الطائرة في رحلة J2-075 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (أزال)، المتجهة من باكو الى إسطنبول، العودة الى مطار باكو بسبب حدوث خلل فني (خلل في نظام التكييف) فيها.

أفادت أذرتاج نقلا عن "أزال" ان الطائرة هبطت بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 16:04.

سيتوجه ركاب هذه الرحلة الى إسطنبول على متن طائرة أخرى.

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