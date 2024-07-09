رئيسة المجلس الوطني تقوم بزيارة عمل الى روسيا

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

قامت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها اليوم بزيارة عمل الى مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا الاتحادية للمشاركة في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والمنتدى البرلماني العاشر لدول البريكس.

أفادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة، ستحضر رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لدول البريكس واجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.