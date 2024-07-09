مناقشة إمكانيات تعزيز التعاون بين أذربيجان وتركيا في مختلف الاتجاهات

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني ألنور علييف مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أحمد يوزغاتليجيل على هامش زيارة عمل إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشراكة بين تركيا وأذربيجان تتعزز في جميع الاتجاهات. وأشير الى دور فرص الاستثمار المتبادل وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات أخرى في مزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية. وشدد الطرفان على أهمية المبادرات المنفذة بين البلدين في مجالات الصناعة والتقنيات العالية في ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لكلتا الدولتين.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية ومشاركة رجال الأعمال الأتراك في المشاريع الجديدة المنفذة في أذربيجان والاستثمار في المناطق والأحياء الصناعية.