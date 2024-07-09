استعراض إمكانيات تصدير كهرباء بلدان آسيا المركزية الى أوروبا، عبر أذربيجان

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

قام وزير الاقتصاد ميكائل جباروف والوفد المرافق له بزيارة عمل الى أوزبكستان. شهد اللقاء في بوخارى اثناء الزيارة استعراض فرص جديدة لتوسيع النشاط الاقتصادي المشترك.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان اللقاء الذي جمع الوفد الاذربيجاني مع وزير الاستثمارات والصناعة والتجارة الاوزبكي لذيذ كودراتوف استعرض إمكانيات جديدة في الاتجاهات الاقتصادية المختلفة بين أذربيجان واوزبكستان. واشير الى أهمية زيادة المبادرات المشتركة بهذا الغرض. كما ناقش الطرفان مسائل التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة وكذلك خفض نسبة الكربون.

ثم انعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية المشترك للتعاون بين أذربيجان واوزبكستان.

أكد الوزيران، وهما الرئيسان المشاركان في اللجنة الحكومية المشتركة، ان اللجنة منصة مثمرة لتطوير علاقات الاعمال وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وقال الجانب الاذربيجاني ان التجارة هي من الاتجاهات الرئيسية للتعاون الاقتصادي مع أوزبكستان. كان حجم التبادل التجاري مع أوزبكستان في العام الماضي 180 مليون دولار امريكي تقريبا، بينما وصل هذا المؤشر الى 70 مليون دولار تقريبا للأشهر الخمسة الأولى في هذا العام. تم تسجيل أكثر من 90 شركة أوزباكستانية في أذربيجان تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والبناء والزراعة والخدمات. إن الاستثمارات المشتركة في الصناعة خلقت نماذج التعاون الناجح. تصنع سيارات على أساس المشروع المشترك في مجمع حاجيقبول الصناعي. حسب المعلومات الواردة في 1 يوليو لهذا العام، قد صنعت أكثر من 5300 سيارات من نوع "شيفروليت" في إطار هذا التعاون. علاوة على ذلك، تصنع "بيكاب" وشاحنات وحافلات في إطار هذا التعاون.

يستمر العمل الناجح المشترك على انشاء مجموعات القطن وتربية دودة القز في أذربيجان. والمنتديات بين الأقاليم لكلا البلدين تساهم في مزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية. تملك أذربيجان واوزبكستان إمكانيات كبيرة في مجال النقل والترانزيت.

والمجال الآخر الواعد في التعاون الثنائي هو قطاع الطاقة. تتعاون شركتا كلا البلدين – سوكار و"اوزبكنفطغاز" في الاستغلال المشترك لحقول النفط في أذربيجان واوزبكستان وتنفيذ المشاريع في قطاع النفط والغاز، وغيرها من المجالات. كما يتم استعراض إمكانيات تصدير الطاقة الكهربائية من بلدان آسيا المركزية الى أوروبا عبر أذربيجان. تقدم أذربيجان باعتبارها منتجا ومصدرا كبيرا للطاقة الكهربائية، إمكانيات واسعة لترانزيت الطاقة الكهربائية عبر أراضيها. إن مذكرة التعاون الموقعة في مايو هذا العام بشأن ربط أنظمة الطاقة الأذربيجانية والأوزباكستانية والكازاخستانية مؤشر على التعاون المفيد المثمر في هذا القطاع.

الى جانب ذلك، تجري الشراكة الناجحة في مجالات الصحة العامة والسياحة والثقافة والتربية وغيرها.

في الاجتماع عرضت لأصحاب المشاريع الاوزبك إمكانيات موجودة في المناطق الصناعية في أذربيجان ومنطقة ألات الاقتصادية الحرة.

واختتم الاجتماع بتبني بروتوكول ينص على تمتين الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والترانزيت والزراعة والابتكارات وغيرها.