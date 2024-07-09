أذربيجان تستضيف النسخة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة عام 2025

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

تستضيف أذربيجان النسخة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة في أكتوبر عام 2025. وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما بشأن تأسيس لجنة تنظيمية مؤلفة من 40 عضوا لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية في عام 2025. تم تعيين وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني رئيسا للجنة.

يجب الذكر ان القرار بشأن استضافة هذه الألعاب في البلد اتخذ في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الرياضة لرابطة الدول المستقلة في 20 ديسمبر عام 2021.