بحضور أنتوني بلينكن.. لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في واشنطن بلينكن: اعتقد ان أذربيجان وأرمينيا قريبتان من اتفاق سلام

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

يطيب لي ان احضر اليوم اللقاء معا بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع وزيري الخارجية الاذربيجاني والارميني في واشنطن. وقال ان أذربيجان وأرمينيا قامتا بأعمال مهمة في مجال المحادثات، بما في ذلك، مفاوضات سلام مستدام وكريم يخلق فرصا كبيرة لكلا البلدين وللمنطقة وللعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال : "قدمت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي مع زملائهما الاخرين دعما لهذه العملية. ان لقاء اليوم يعطي فرصة لاستعراض كل تقدم تم التوصل اليه. بناء على كافة الاتصالات وكذلك المناقشات الجارية في الأسابيع الأخيرة، اعتقد ان الطرفين قريبان من التوصل الى اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة الامريكية أيضا دعما قويا. نحن اليوم حاضرون هنا معا لمناقشة ما يمكن الولايات المتحدة الامريكية فعله من اعمال للتوصل الى اتفاق."

يجب الذكر ان اللقاء بين الوزيرين بحضور وزير الخارجية الأمريكي عقد اليوم في اطار قمة الناتو في واشنطن.