وزير الخارجية يطلع نظيرته البلجيكية على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفدرالية البلجيكية حجة لحبيب في 10 يوليو على هامش مشاركتهما في قمة الناتو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق أجندة التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب وكذلك الوضع الإقليمي في فترة ما بعد النزاع.

لفت الى ان الزيارات المتبادلة والاتصالات اثناء الفعاليات الدولية تعطي اسهامات مهمة في مناقشة مسائل التعاون. واشير الى أهمية مزيد من تطوير التعاون القائم.

وتم التأكيد ان استضافة أذربيجان كوب29 في هذا العام تزيد أهمية التعاون في مجال مكافحة تغير المناخ.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ولا سيما العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تحدث الوزير بايراموف عن الوضع الإقليمي الحالي والحقائق الجديدة وعملية التطبيع والسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتهديدات الألغام الارمينية المزروعة ولفت الى ان سياسة عسكرة أرمينيا تشكل تهديدا لأجندة السلام. قدم الوزير معلومات عن المفاوضات حول اتفاقية سلام، مصرحا بان دستور أرمينيا لا يزال يتضمن مزاعم إقليمية على أراضي أذربيجان موضحا ان هذا يشكل عائقا امام السلام المستدام.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.