انعقاد اجتماع مجلس أمناء الشركة الأذربيجانية الأوزباكستانية المشتركة للاستثمار

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

انعقد اجتماع مجلس أمناء الشركة الأذربيجانية الأوزباكستانية المشتركة للاستثمار في إطار زيارة عمل قام به وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف والوفد المرافق له الى أوزبكستان.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه قيل في الاجتماع ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا. واشير الى أهمية المشاريع الناجحة المشتركة واستثمارات مشتركة. وقيل ان الشركة الأذربيجانية الأوزباكستانية المشتركة للاستثمار، التي يبلغ رأسمالها الإجمالي 500 مليون دولار امريكي، ستعطي زخما جديدا لتطوير العلاقات التجارية والتعاون بين دوائر الاعمال لكلا البلدين.

واستعرضت في الحدث إمكانيات زيادة الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الثنائية.