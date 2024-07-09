أذربيجان وأرمينيا تتفقان على مواصلة العمل على استكمال إعداد اتفاقية سلام بينهما

باكو، 10 يوليو (أذرتاج)

انعقد اجتماع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني جيهون بايراموف وارارات ميرزويان في واشنطن في 10 يوليو بمبادرة ومشاركة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ذلك في اطار القمة المكرسة لمرور 75 عاما على تأسيس الناتو.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اشارا الى تقدم تم التوصل اليه في استكمال إعداد اتفاقية تاريخية لبناء السلام وانشاء علاقات بين الدولتين أذربيجان وأرمينيا واتفقا على مواصلة العمل في هذا المجال.

اعرب الطرفان عن شكرهما لوزير الخارجية الأمريكي على استضافة هذا اللقاء.