الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمينة العامة لكمنولث الأمم

باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم 18 نوفمبر مع الأمينة العامة لكومنولث باتريشيا جانيت اسكتلند.

أفادت أذرتاج أن باتريشيا جانيت اسكتلندا أعربت عن امتنانها للرئيس إلهام علييف لتنظيم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على مستوى عال، وعقد اجتماع القمة حول الدول الجزرية الصغيرة في إطار مؤتمر الأطراف لأول مرة، وتحديد المشاكل المناخية لهذه الدول. يعتبر هذا أحد التوجهات الرئيسية ضمن أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف في أذربيجان.

وأعرب الضيف عن امتنانه للتعاون القائم بين أذربيجان ومنظمة عصبة الأمم ولصندوق الدعم المالي الذي تقدمه بلادنا للدول الجزرية الصغيرة الأعضاء في هذه المنظمة.

كما قال الأمين العام لعصبة الأمم إنهم يقدرون تحليل مشاكل المناخ التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة الأعضاء في عصبة الأمم وإنشاء نظام قاعدة بيانات من خلال تعبئة القدرات الفضائية لأذربيجان. وأكد أنه خلال فترة رئاسة أذربيجان أقيمت العديد من الفعاليات المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة كما تم حشد جهود وكالات الفضاء العالمية.

صرحت باتريشيا جانيت اسكتلند بأنها مهتمة بمواصلة التعاون مع أذربيجان.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه خلال رئاسة مؤتمر الأطراف، حددت أذربيجان التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة في قضايا المناخ كأحد الاتجاهات الرئيسية وعقدت بلادنا اجتماع قمة في هذا الصدد. قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان ستواصل تعاونها مع عصبة الأمم، مشيرا إلى أن مشاكل المناخ في الدول الجزرية الصغيرة ستكون دائما في مركز الاهتمام. وقال رئيس الدولة إن التضامن الذي تشكل في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز سيستمر خلال رئاسة مؤتمر الأطراف.

تمت خلال المحادثة مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان وعصبة الأمم.