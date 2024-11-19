الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس بالاو

باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيس جمهورية بالاو سورانجيل صموئيل ويبس في 18 نوفمبر.

افادت وكالة أذرتاج أن رئيس بالاو أعرب عن امتنانه لرئيس الدولة على التنظيم الرفيع المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكرم الضيافة. وأشار الضيف إلى أن هناك فرصا للتعرف على بلادنا وثقافتنا في إطار الزيارة، قائلا إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع رفيع المستوى بين رئيسي أذربيجان وبالاو. وأعرب سورانجيل ويبس عن أمله في أن يعطي زخما لتطوير علاقاتنا.

وشكر رئيس دولة بالاو رئيس أذربيجان ورئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على تحديد المشاكل التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة نتيجة لتغير المناخ كأحد الأولويات الرئيسية. وأكد أن الدول الجزرية الصغيرة تتأثر بشكل مباشر بتغير المناخ وتواجه تهديدا وجوديا.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أنه خلال رئاسة أذربيجان، تم تقييم مشاكل المناخ التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة باعتبارها الأولوية الرئيسية، وعقدت قمة مخصصة لهذه القضية بمشاركة الدول الجزرية الصغيرة. قال رئيس دولتنا إن أذربيجان تنفذ بالتعاون مع دول الكومنولث برنامج المساعدة الخاصة للدول الجزرية الصغيرة. وفي هذا الصدد أشار الرئيس إلهام علييف إلى إنشاء نظام قاعدة بيانات حول مشاكل المناخ التي تواجهها تلك الدول من خلال تعبئة القدرات الفضائية لأذربيجان في إطار المنظمة.

وشدد الرئيس على أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المادة 6 من اتفاق باريس مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، فقد تم إحراز تقدم في هذا الصدد على وجه التحديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي عقد في باكو. بالإضافة إلى ذلك، قيم رئيس الدولة إطلاق صندوق مواجهة الخسائر والأضرار وإنشاء أمانته العامة كخطوات مهمة إلى الأمام.

كما اشار الجانبان الى أن هناك توقعات من العالم أجمع، وخاصة الدول المتقدمة، بشأن الأهداف المالية الجديدة.

وقدم رئيس بالاو هدايا تذكارية لرئيس اذربيجان.