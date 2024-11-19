باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

تبحث لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل البرلمانية الأذربيجانية مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2025م في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

ويحضر الاجتماع وزير المالية سمير شريفوف ونائب وزير الاقتصاد صمد بشيرلي ورئيس غرفة مراجعة الحسابات وقار جول محمدوف ورئيس البنك المركزي طالح كاظموف والمدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي اسرافيل محمدوف ومسؤولون آخرون.

يذكر أن إيرادات ميزانية الدولة الأذربيجانية لعام 2025م القادم يتوقع عند 38 مليارا و316 مليون مانات ونفقاتها عند 41 مليارا و367 مليون و600 الف مانات.