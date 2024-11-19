ذهبية وبرونزية للمبارزة الأذربيجانية في البطولة الدولية بتركيا

باكو، 18 نوفمبر، (اذرتاج)

عرفت بطولة المسابقة المفتوحة للشباب التي أقيمت في قونية بجمهورية تركيا، تألق رياضة المبارزة الأذربيجانية بتحقيقها الفوز بميداليتين، ذهبية وبرونزية.

أفادت وكالة أذرتاج، حسب بلاغ الاتحاد الأذربيجاني للمبارزة، فوز خديجة حسنلي بجميع مبارياتها بين أكثر من 100 رياضية مشاركة في المنافسة الفردية للفتيات، لتحقق الصعود إلى قمة منصة التتويج معلنة فوزها بالميدالية الذهبية.

وكان ممثل جمهورية أذربيجان الآخر، ميرخاتاي محمدوف، من بين الفائزين بجوائز المسابقة الفردية للبنين و الذي كان على بعد خطوة من الوصول إلى المباراة النهائية، لكنه خسر مرحلة نصف النهائية ليحصل على الميدالية البرونزية.