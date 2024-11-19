أذربيجان وألمانيا تبحثان تنمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة على هامش كوب29

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

نظمت وكالة تشجيع التصدير والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو مع الرابطة الألمانية الشرقية للأعمال حوار رفيع المستوى للأعمال بين أذربيجان وألمانيا في موضوع "التحول الأخضر" على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وحضر حوار الأعمال الأذربيجاني الألماني ممثلون من كلا الطرفين عن حوالي 40 شركة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والإنتاج الغذائي والتغليف الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا إدارة المياه وحلول صناعة السيارات وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وتحدث المدير التنفيذي لأذر برومو يوسف عبد الله يف عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وألمانيا ومن ضمنها فعاليات شركات ألمانية في البلد. وابلغ عبد الله يف أنه بعد زيارة الوفد الألماني البلد خلال شهر فبراير العام الحالي تم التوصل إلى اتفاقات في مجالات الصناعة والطاقة الخضراء وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بعد مفاوضات ناجحة مع عدة شركات ألمانية.

كما ابلغ المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الشرقية للأعمال ميخائل هارمس مؤكدا على أهمية التحول الأخضر في الاقتصاد أن هناك آفاقا واسعة أمام البلدين في مجال تحقيق إمكاناتهما في مجال الطاقة المتجددة ومبادرات مشتركة في المجال المذكور بأخذ إنجازات ألمانيا بعين الاعتبار.