التوقيع على مذكرة تفاهم بين "خدمة أسان" ومركز أنقرة

باكو، 18 نوفمبر، (اذرتاج)

قامت المديرة العامة لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، زهرة زمرد سلجوق بزيارة أذربيجان للمشاركة في المنتدى الوزاري حول الإدارة الخضراء المتقدمة الذي نظمته "خدمة أسان" ضمن مؤتمر الأطراف 29.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان ومركز أنقرة.

و أفادت أذرتاج، حسب ما توصلت به من طرف قسم العلاقات العامة بالوكالة، أن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو تبادل تجربة "خدمة أسان" مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتنظيم التدريب والدورات والندوات، وتبادل الزيارات لزيادة الإمكانات المؤسسية والفردية في مجال تقديم الخدمات العامة.

وفي إطار المذكرة أيضًا، من المتوقع أن يشارك موظفو الخدمة المدنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في "برامج أسان الدولية للتدريب" التي تنظمها " خدمة أسان " في مجال تقديم الخدمات العامة.