مدير أذبرومو يكشف عن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قال المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار أذبرومو يوسف عبد الله يف في كلمة ألقاها في حوار رفيع المستوى للأعمال بين أذربيجان وألمانيا في موضوع "التحول الأخضر" نظمته وكالة تشجيع التصدير والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو مع الرابطة الألمانية الشرقية للأعمال على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن قيمة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا خلال الفترة ما بين يناير – سبتمبر من العام الحالي تجاوزت عن 1ر1 مليار دولار وأصبحت ألمانيا بذلك شريكا تجاريا سادسا رئيسيا بالنسبة لأذربيجان.

وكشف عبد الله يف أن عدد الشركات الألمانية الفاعلة في أذربيجان إلى يوم 1 أكتوبر من العام الجاري كان 191 شركة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الألمانية في أذربيجان خلال الفترة ما بين 1995م ويونيو عام 2024م تجاوز عن 871 مليون دولار وان 94 في المائة منها استثمرت في القطاع غير النفطي فيما بلغ حجم الاستثمارات الأذربيجانية في ألمانيا خلال الفترة المشار إليها 592 مليون دولار.