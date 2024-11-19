رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجتمع مع وفد مركز نظامي كنجوي الدولي على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم مع الرئيسة المشاركة في مركز نظامي كنجوي الدولي فايرا ويكي فرايبيرقا مع الوفد المرافق لها الذين يزورون البلد حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس.

وتناول المشاركون أهمية فعاليات الكوب29 من حيث بحث ومناقشة المشكلات البيئية والمناخية العالمية فيما أشادوا بمساهمات أذربيجان في التنمية الخضراء عبر العالم وفعاليات خفض تأثيرات تغير المناخ.

وتطرقوا إلى فرص مكافحة عالمية لتغير المناخ مع الإشارة إلى أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع الأجندة الخضراء العالمية.

وارتكز الاجتماع كذلك على دعم أذربيجان للدول الجزرية الصغيرة ولا سيما مساعدات البلد لها في مجال التخفيف من تغير المناخ وإزالة عواقبها فيها ودعمها لمعالجة المشكلات البيئية في الدول الجزرية الصغيرة.