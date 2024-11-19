رئيس الإدارة الرئاسية الأذربيجاني يجتمع مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس الإدارة الرئاسية الأذربيجانية سمير نورييف في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدة أناكلاوديا روسباخ مع الوفد المرافق لها على هامش زيارتهم البلد للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس .

واكد الطرفان على أن استضافة أذربيجان النسخة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي عام 2026م التي تعد من اهم فعاليات الأمم المتحدة فيما تبادلا وجهات نظر تبادلا مفصلا حول الأعمال التحضيرية للمنتدى الحضري العالمي في باكو.

وبحث الجانبان مسائل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إعادة بناء وتأهيل وإعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتوفير الإسكان المستدام للاجئين السابقين فيها وكذلك الأعمال واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان في الوقت الحاضر هناك في المجال المذكور.