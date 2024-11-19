تدشين معرض الصور "الكوكب بعيون الأطفال" لدى مركز حيدر علييف

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

افتتح معرض الصور "الكوكب بعيون الأطفال" لدى مركز حيدر علييف مع تنظيم حفل تكريم الفائزين في المسابقة الدولية للصور بمبادرة جمعية إيديا ودعم شركة عمليات كوب29 الأذربيجانية ومؤسس رابطة رضاء للاكاديمية المرئية المصور الشهير رضاء دقتي.

وحضر الفعاليات مساعد الرئيس الأذربيجاني أنار علي أكبروف و نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك ورجالات الفنون الجميلة والثقافة البارزين.

وتحدثت ليلى علييفا عن أن المعرض يبرز جمال الكوكب وتحديات يجابهها من عيون الأطفال مفيدة أن الأطفال ليسوا بمستقبلنا فقط بل ولكنهم حاضرنا أيضا.

وقال المصور الشهير رضاء دقتي أن المعرض يستهدف إلى توجيه اهتمام العالم عن طريق عيون الأطفال إلى الطبيعة وحبها وحمايتها.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في أذربيجان فلادانكا أندرييفا أن المعرض يرتكز على التزاماتنا التي تعهدنا بها لكيفية ضماننا كوكبا سليما للشباب والأطفال.

وبعد الفصل الرسمي جرى حفل تكريم الفائزين في المسابقة الدولي للصور.

ثم تفقد المشاركون معروضات.

يذكر أن المسابقة الدولية المنظمة للمرة الثانية شاركت فيها 3000 صورة من 50 بلدا عبر العالم.