رئيس كوب29: المدن مسؤولة عن 70 % من انبعاثات الكربون

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2050. وفي السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يعيشون في المدينة 500 مليون نسمة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني ورئيس مؤتمر "كوب 29" مختار باباييف خلال اجتماع الوزراء رفيعي المستوى حول التنمية الحضرية وتغير المناخ المنعقد في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29).

وأشار إلى أن 70 بالمائة من انبعاثات الكربون تطلقها المدن إلى الغلاف الجوي: "تدخل هذه الانبعاثات الغلاف الجوي في الغالب من وسائل النقل والمباني في المناطق الحضرية".