مناقشة الآفاق الجديدة للعلاقات العسكرية الأذربيجانية الباكستانية

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير دفاع جمهورية أذربيجان - رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق اول ساهر شمشاد ميرزا، ذلك على هامش زيارة عمل إلى باكستان للمشاركة في معرض وندوة الدفاع الدولي الثاني عشر " IDEAS 2024".

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوضع الحالي للعلاقات العسكرية بين أذربيجان وباكستان القائمة على الصداقة والعلاقات الأخوية، تمت مناقشة آفاق جديدة للتعاون المشترك وتم التأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية يتطور على خط صاعد.

كما أشار الطرفان إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات وتبادلا وجهات النظر التفصيلية حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام.