نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تزور اول مرفق اجتماعي شامل في باكو - مقهى "كاشالاتا"

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

قامت نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا بزيارة مقهى "كاشالاتا" – اول مرفق اجتماعي شامل في باكو، حيث يعمل الشباب ذوو الإعاقة أيضا.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني ساحل بابايف ومؤسسي مقهى ناتافان محمدوفا وآيتن إينالوفا استقبلوا ليلى علييفا.

تم إبلاغ نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف بأنشطة هذا المقهى الشامل الذي تم إنشاؤه لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة شاملة. تجدر الإشارة إلى أن مقهى "كاشالاتا" الواقع في 57 شارع حامل اسم الفنان الكبير عزير حاجيبكلي في باكو، تم إنشاؤه بمبادرة من جمعية "معا وصحة" العامة.

10 من أصل 20 شابا يعملون في مقهى "كاشالاتا" الذي تم إنشاؤه بدعم من وزارة العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجانية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وشركة "سوكار" وباشا هولدينق" و"ترينديول أذربيجان" هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

والتقط نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف صورة تذكارية مع العاملين في مقهى "كاشالاتا".