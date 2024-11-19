وزير الطاقة الأذربيجاني يجتمع مع نظيره اللاتفي على هامش كوب29

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف مع وزير المناخ والطاقة في جمهورية لاتفيا كاسبارس ميلنيس على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وجاء في بيان نشرته وزارة الطاقة الأذربيجانية أن الاجتماع ارتكز على مناقشة نهج التنمية الذي هو قيد التنفيذ في مجال الطاقة المتجددة في كلا البلدين.

كما جرى تبادل وجهات نظر حول مسائل إمداد الطاقة الخضراء والغازات الخضراء من أذربيجان وآسيا الوسطى إلى نحو أوروبا وتركيا وكذلك حول تطبيق أنظمة تخزين الطاقة بغية زيادة استدامة الطاقة المتجددة.