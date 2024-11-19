33 عاما على المأساة في سماء قراكند بإسقاط مروحية حكومية من قبل الاحتلال الأرميني

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

إن يوم 20 نوفمبر يوم ذكرى إحياء أحد أكثر الأحداث مأسوية في تاريخ الاستقلال الأذربيجاني.

أسقط مسلحون أرمن قبل 33 عاما في الـ 20 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1991م مروحية من طراز مي 8 إن 72 قرب قرية قاراكند لمحافظة خوجاوند بمنطقة قراباغ في أذربيجان، مما أدى إلى مصرع كل طاقمها وجميع الركاب اللذين كانوا على متنها ومن بينهم مسئولون أذربيجانيون رفيعو المستوى ومراقبون من روسيا وكازاخستان - وزير الدولة توفيق كاظم اوغلو اسماعيلوف والمدعي العام للجمهورية عصمت إسماعيل اوغلو غائبوف ومستشار الرئيس محمد نبي اوغلو أسدوف ونائب رئيس الوزراء الأذربيجاني زلفي صالح اوغلو حاجييف ونواب البرلمان الأذربيجاني واقف جعفر اوغلو جعفروف وولي حسين اوغلو محمدوف ومدير القسم في إدارة شئون رئاسة الجمهورية عثمان حسين أوغلو ميرزييف ونائب الوزير قوربان حسين اوغلو نماز علييف والمدعي لإقليم قراباغ الجبلية ذي الحكم الذاتي ورئيس إدارة الداخلية بإقليم قراباغ الجبلية ورئيس إدارة الأمن القومي حول قراباغ الجبلية ونائب وزير الداخلية الكازاخستاني سانلال داسوموفيتس سيريكوف واللواء في الشرطة ميخائل دميتريفيتس لوكاشوف ومساعد وزير الدولة رافق محمد اوغلو محمدوف والصحفي المراسل عالي مصطفاييف وغيرهم من المسئولين.

وادعي في البداية بان المروحية ضاعت سبيلها في ظروف الطقس غير الملائمة وسقوط ضباب كثيف باصطدامها صخرة كبيرة ولكن هذا الاحتمال اضمحل بعد 3 أيام بعد ان تبين بوضوح ان المروحية أسقطت بطلقات نارية كثيفة، كما ان مكان الحادث خال عن أي تل يمكن ان يبلغ طول جبل أصغر ارتفاعا.

رغم مرور 32 عاما على هذا الحادث الدموي لا تزال بعض التفاصيل غامضة وغير مكتشفة. مثلا، لماذا كان يزور عدد كبير من كبار المسئولين الحكوميين على متن مروحية واحدة؟ ولماذا لم ترافقها مروحية قتالية في منطقة المعركة؟ من أين كان يعلم الأرمن اتجاه المروحية؟ بالمناسبة، كانت هذه المعلومات معروفة إلا لقيادة القوات المسلحة السوفييتية في قراباغ. كذلك لم يكشف مصدر الصاروخ الذي أسقط المروحية. كانت تستخدم في قراباغ حينذاك على الأغلب صواريخ مضادة للطائرات من طراز "زينيت" و"ألازان". وما كانت تستخدم صواريخ حرارية. وكذلك تعتبر مسألة احتراق الصندوق الأسود نتيجة إسقاط الطائرة أمرا غامضا.

وأثبت الانفصاليون الأرمن بهذا الحادث الإرهابي مرة أخرى مزيتهم الإرهابية. ورفعت القضية الجنائية بشأن الحادث من قبل النيابة العامة العسكرية لأذربيجان عام 1991 وكلف الادعاء العام الجمهوري بالقيام بالتحقيقات الجنائية. حاليا قد توقفت التحقيقات بهذا الشأن بسبب استمرار احتلال المنطقة التي حدث فيها هذا الحادث الإرهابي من قبل القوات المسلحة لأرمينيا.

ونفذت تدابير مكافحة الإرهاب فترة 19-20 سبتمبر عام 2023م بغرض ضمان تنفيذ بنود البيان الثلاثي الموقع عليه من قبل أذربيجان وروسيا وأرمينيا عام 2020م ولم تمض 24 ساعة على بدء تنفيذ التدابير المذكورة قد رفع الانفصاليون الأرمن الراية البيضاء الأمر الذي أعلن عن استعادة أذربيجان سيادتها بالكامل على أراضيها داخل حدودها المتعارف بها دوليا.

وبذلك تم تحرير قرية قراكند هي الأخرى من وطأة الاحتلال الأرميني وقبضة الانفصاليين الأرمن بعد 32 عاما فيما رفع الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف علم دولة أذربيجان في محافظة خوجاوند أيضا في 15 أكتوبر.