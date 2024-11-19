رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تغادر إلى روسيا في زيارة عمل

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

غادرت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى مدينة سانت بطرسبورغ في الاتحاد الروسي في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم للاشتراك في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والاجتماع العام الـ57 للرابطة.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن برنامج الزيارة يتضمن إلقاء رئيسة المجلس الوطني كلمات في الاجتماعين وعقدها اجتماعات مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في الفعاليات.