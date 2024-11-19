استدعاء سفيرة فرنسا إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

استدعيت سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى أذربيجان أن بؤايون إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن احتجاجا تم التعبير عنه في اجتماع منعقد معها على استهداف فرنسا رئاسة أذربيجان عشية فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس وفي أثناء الدورة.

وتم التشديد في هذا السياق تشديدا خاصا على أن دعوات مقاطعة فعاليات الأمم المتحدة المهيبة هذه التي تستضيفها أذربيجان وحث فرنسا عددا كبيرا من رؤساء الدول على عدم الاشتراك في تلك الفعاليات وكذلك قرار موجه ضد أذربيجان وجهودها العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ عامة بانتقاد رئاسة أذربيجان كوب29 انتقادا لا أساس له اتخذه البرلمان الأوروبي بجهود فرنسا الخصيصة أمر مرفوض.

وفضلا عن ذلك استلفت إلى أن خطوات فرنسا التي تسلح أرمينيا تسليحا واسعا والتي تشجع على العسكرة والانتقامية في ذلك البلد ضربة على عملية السلام.

وتم الطلب بالتأكيد من جانب فرنسا إنهاء هذه الخطوات التي تستهدف أذربيجان وكذلك تعرض عملية التطبيع للخطر.