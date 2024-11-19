رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع وزير التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية الإيراني

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم مع وزير التراث الثقافي والسياحة والأعمال اليدوية في جمهورية إيران الإسلامية رضا صالحي أميري.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الطرفين أكدا بامتنان على تنظيم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في المستوى العالي.

واستلفت إلى أن احدى الأولويات التي حددتها أذربيجان خلال فترة رئاستها الكوب هي فعاليات المناخ في قطاع السياحة.

وناقش الطرفان خلال المحادثة الوضع الراهن للعلاقات بين أذربيجان وإيران وكذلك آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.