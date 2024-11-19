وزير الاقتصاد الأذربيجاني يجتمع مع نظيره الإماراتي على هامش كوب29

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن الاجتماع شهد التشديد على أن العلاقات الأذربيجانية الإماراتية التي تعتمد على تبادل الصداقة والاحترام تحظى بالمستوى العالي وعلى تعاون البلدين بنجاح في المجال الاقتصادي.

وتبادل الطرفان وجهان نظر حول مسائل التشجيع على الاستثمارات في مجال التحول الاقتصادي الأخضر والشراكة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع علاقات الأعمال والتجارة وتعزيز النشاط المشترك في الحلول الرقمية وفرص البلدين الرامية إلى أهداف تنويع اقتصادي البلدين.