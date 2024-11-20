مناقشة قضايا التعاون العسكري بين أذربيجان وباكستان

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع قائد القوات البرية للقوات المسلحة الباكستاني الجنرال عاصم منير، على هامش زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال كريم ولييف أكد أن تطوير التعاون مع الدولة الصديقة والشقيقة باكستان في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، هو محور اهتمام رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توسيع التعاون العسكري الثنائي وزيادة كثافة التدريبات المشتركة، كما تمت الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا تتطور في اتجاه تصاعدي.

وأدان رئيس الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الهجوم الإرهابي الذي وقع في وادي تيراه الواقع شمال غرب باكستان، وأعرب عن تعازيه للجانب الباكستاني في الضحايا.

وفي اللقاء الذي تمت فيه مناقشة التعاون في المجال العسكري بين أذربيجان وباكستان، تم تبادل وجهات النظر التفصيلية حول مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية.