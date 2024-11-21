الرئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة المواصلات الإسرائيلية

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم 22 نوفمبر وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق الاسرائيلية ميري ريجيف.

أفادت وكالة أذرتاج أن ميري ريغيف نقلت تحيات رئيس دولة إسرائيل اسحق هرتسوغ إلى رئيس أذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه للتحيات وطلب نقل تحياته إلى رئيس دولة إسرائيل.

وفي الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي سيعقد في باكو، وأشير إلى أن هذا الحدث مهم من حيث مناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

هنأت ميري ريجيف على التنظيم رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية.