موسكو تستضيف الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقبلة هذا العام

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

تستضيف موسكو الاجتماع الـ104 الأخير في هذا العام للمجلس الاقتصادي لبلدان رابطة الدول المستقلة في 29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي أليكسي أوفيرجوك.

ويتضمن أجندة الاجتماع مسائل تخص بفعاليات المجلس في قطاعي المعرض والمؤتمر ونشاط هيئات التعاون القطعي في المجال الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2018-2023م ومشروع محضر في تعديلات في اتفاقية تحقيق حوادث في المؤسسات الإنتاجية ومجموعة التدابير في تحسين ثقافة الأمن في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتأسيس مؤسسات قاعدية وغيرها.