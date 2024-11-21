الرئيس إلهام علييف: لقد خلقت أذربيجان الظروف المواتية للسلام المستدام في جنوب القوقاز

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

نتيجة للحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما في عام 2020 وعملية مكافحة الإرهاب التي استمرت يوما واحدا في عام 2023، من خلال استعادة أذربيجان لسلامتها الإقليمية وسيادتها بالكامل، خلقت الظروف المواتية للسلام المستدام والاستقرار المستدام والأمن الموثوق به في جنوب القوقاز. كما خلقت فرصا مهمة لإقامة علاقات تعاون جديدة في منطقة جغرافية أوسع.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه جاء في رسالته التي بعث بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى المشاركين في الجمعية العامة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية (ICAPP).

جاء في رسالة رئيس الدولة أن أذربيجان التي تدعم أجندة السلام البناءة، تطرح مقترحات ومبادرات مهمة في هذا الاتجاه وتتخذ دائما موقفا مبدئيا وتنفذ أنشطة فعالة على أساس المصالح والأعراف والمبادئ الوطنية للقانون الدولي.

وشددت رسالة رئيس أذربيجان على أنه "من المعروف أن النزاعات المسلحة تسبب خسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية الاجتماعية وفي كثير من الحالات تدهورا اقتصاديا ومشاكل أمنية خطيرة، كما تسبب أضرارا كبيرة للبيئة تدوم لعقود من الزمن".