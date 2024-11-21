الرئيس إلهام علييف: لقد أثبت المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية نفسه كمنصة تعاون مؤثرة وواعدة

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

بتغطية أكثر من 350 حزب سياسي في آسيا وأوقيانوسيا، أثبت المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية (ICAPP) نفسه كمنتدى مرموق وواعد حيث تتم مناقشة القضايا العالمية المهمة ويتم تبادل الأفكار والخبرات بمشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى وشخصيات عامة وسياسية معروفة وخبراء معتمدة كمنصة للتعاون.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه جاء في رسالته التي بعث بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى المشاركين في الجمعية العامة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية (ICAPP).

وذكر أنه من خلال الجمع بين مختلف الأحزاب السياسية، يقدم المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مساهمة كبيرة في خلق بيئة من التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول والشعوب الآسيوية.

وشدد الرئيس الأذربيجاني في رسالته ان "الجمعية العامة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مكرسة لقضية بالغة الأهمية تهم البشرية. ويعد موضوع "البحث عن السلام والمصالحة" من أهم القضايا والأولويات الإستراتيجية التي تواجه الشعوب والدول على خلفية الواقع الراهن، لا سيما الكوارث العسكرية والسياسية والصراعات المسلحة والمواجهات الحادة التي يشهدها العالم".