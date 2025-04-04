رئيس ألمانيا يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

اختتم رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك والتر شتاينماير 2 أبريل نيسان اليوم زيارته الرسمية التي قام بها أذربيجان.

وكان حرس الشرف قد اصطف على أرض مطار حيدر علييف الدولي بباكو العاصمة على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع الرئيس الألماني على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف ومسؤولون آخرون.