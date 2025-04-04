مسؤول وزارة الخارجية الامريكية يزور محطة سنغاتشال

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

تعرف كبير مستشاري مكتب موارد الطاقة لدى وزارة الخارجية الامريكية أريك جاكوبس مع الوفد المرافق له على فعاليات محطة سنغاتشال النفطية على هامش زيارته أذربيجان بهدف المشاركة في الاجتماع الـ11 لمجلس مشاورة الممر الجنوب للغاز المرتقب عقده يوم الجمعة.

قدم كبير مستشاري شركة بي بي للعمل مع الحكومة قوامي رحيملي معلومات مفصلة حول فعاليات محطة سنغاتشال مفيدا أن أول بئر نفطية محفورة آليا في العالم كانت في أراضي قصبة باب الهيبة في باكو عام 1846م مضيفا أن رجال الأعمال المشهورين الأجانب بما فيهم روتشيلد ونوبيل اخذوا في نشاط تجاري في أذربيجان منذ النصف الثاني من القرن الـ19 حيث أن جائزة نوبل أسست على حساب أموال عرض أسهم حقول النفط في باكو.

كما أن أذربيجان هي البلد الأول الذي استخرج النفط من البحر المفتوح في العالم عام 1949م من مجموعة حقول نفط طاشلاري لتكون أول منصة بحرية للنفط.

قيل إن محطة سنغاتشال مكان يستقبل خام النفط والغاز المستخرجين من بحر الخزر مجموعة حقول اذري – تشيراق – جونشلي وشاه دنيز وتكريرهما والحفاظ عليهما وتصديرهما إلى العالم وذلك عبر خطي أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان للنفط وجنوب القوقاز.

وتفقد الضيوف نماذج النفط المستخرج من مختلف الحقول.

كما نظمت جولة تفقدية في أراضي المحطة.

وقدمت هدايا تذكارية إلى الضيف.