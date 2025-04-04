رئيسة مجموعة الصداقة الفنزويلية الأذربيجانية تزور المقبرة الفخرية

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

قامت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فنزويلا البوليفارية ورئيسة مجموعة الصداقة الفنزويلية الأذربيجانية السيدة أمريكا بيريز والوفد المرافق لها بزيارة المقبرة الفخرية في 3 أبريل وذلك على هامش زيارتها الرسمية أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج أن الوفد الفنزويلي زار ضريح الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني مؤسس دولة أذربيجان المستقلة حيدر علييف في المقبرة الفخرية ووضع باقات من الزهور أمامه إحياء لذكراه الخالدة.