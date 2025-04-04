باكو تحتضن اجتماعين وزاريين للمجلسين الاستشاريين لممر الغاز الجنوبي وللطاقة الخضراء

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

سيعقد في 4 أبريل بباكو الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

أفادت وكالة أذرتاج أن 24 دولة بما فيها أذربيجان والاتحاد الأوروبي و7 مؤسسات مالية دولية و42 شركة طاقة تشارك في الاجتماع مع حضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلين آخرين رفيعي المستوى.

في أعقاب الجلسة الافتتاحية يواصل الاجتماع الوزاري فعالياته عبر عقد جلسات عامة حول "جلسة ممر الغاز الجنوبي: التشغيل الناجح والتقدم في تطوير ممر الغاز الجنوبي والخطوات التالية" و"مشاريع الطاقة الخضراء وممرات الطاقة الخضراء". في إطار المجلس الاستشاري يتم عقد الاجتماع الوزاري الثاني بشأن نقل الطاقة الخضراء والتجارة بين أذربيجان وتركيا وجورجيا وبلغاريا واجتماع اللجنة التوجيهية الوزاري غير الرسمي بشأن ممر الطاقة الخضراء بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا وطاولة مستديرة بشأن تطوير طاقة الرياح البحرية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر التوقيع على وثائق للتعاون في قطاع الطاقة.

في ختام الفعالية يتم عقد مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر لممر الغاز الجنوبي والثالث للطاقة الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي يعقد منذ فبراير شباط 2015.