عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجبل الأسود

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف اليوم مع وزير الدولة بوزارة خارجية الجبل الأسود بيريشا كاستراتوفيتش.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي وآفاق التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود وفرص تطوير العلاقات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف فضلا عن الوضع الإقليمي والدولي.

وتمت الإشارة إلى أهمية الزيارات والاتصالات المتبادلة بما في ذلك استخدام آلية التشاور السياسي والعلاقات البرلمانية من حيث مناقشة تطوير التعاون بين البلدين وإمكانيات الاستفادة من الإمكانات الموجودة في هذا الاتجاه. وتم التأكيد على وجود ظروف مواتية لمواصلة تطوير التعاون بين أذربيجان والجبل الأسود وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة وأمن الطاقة والسياحة والمساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد تم تسليط الضوء على أهمية توسيع الشراكات في مجال الطاقة الخضراء.

كما أطلع الوزير جيهون بيراموف وفد الجبل الأسود على الوضع الحالي والواقع في المنطقة خلال الفترة ما بعد الصراع وأعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في الأراضي المحررة والجهود المبذولة لمكافحة خطر الألغام الذي يهدد حياة وصحة مواطنينا بشكل يومي تقريبا.

كما تم إطلاع وزير الدولة للجبل الأسود على الوضع الحالي لعمليتي التطبيع والسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتم التأكيد على أنه نتيجة للمفاوضات الثنائية التي بدأها بلدنا تم الاتفاق على نص معاهدة السلام ولكن العقبات الرئيسية أمام توقيع المعاهدة لا تزال قائمة وعلى وجه الخصوص المطالبات ضد وحدة أراضي بلدنا في الدستور الأرميني.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجبل الأسود. وترأس المشاورات السياسية نائب الوزير ألنور محمدوف من أذربيجان ووزير الدولة بيريشا كاستراتوفيتش من الجبل الأسود.