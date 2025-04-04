رئيس تونس يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل الرئيس التونسي فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى شعب أذربيجان الأخوي بمزيد من السعادة والرخاء والازدهار.