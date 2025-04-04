نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية تزور حديقة النصر في باكو

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

زارت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فنزويلا البوليفارية رئيسة مجموعة الصداقة الفنزويلية الأذربيجانية أمريكا بيريز مع الوفد المرافق لها حديقة النصر في باكو 3 أبريل نيسان اليوم.

وضعت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فنزويلا البوليفارية رئيسة مجموعة الصداقة الفنزويلية الأذربيجانية أمريكا بيريز باقات من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الوفد الفنزويلي علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ 44 يوما الوطنية.

يشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.