رئيس مصر يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل الرئيس المصري فيها أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة والسعادة وعلى البلدين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار.