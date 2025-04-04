وزير الاقتصاد يبحث مع المدير الإقليمي لجنوب القوقاز لدى البنك الدولي مبادرات مشتركة في الطاقة الخضراء

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع المدير الإقليمي لجنوب القوقاز لدى البنك الدولي رولاند برايز فعاليات مشتركة ضمن مشروع "المدن الخضراء والمستدامة" والمبادرات في مجالات البنى التحتية والطاقة الخضراء وسائر جوانب محتملة للتعاون.

واكد الطرفان على زيادة إطار شراكة البلد الجديد للفترة ما بين 2025-2029م من علاقات الشراكة مع دعمه لتحول أذربيجان إلى اقتصاد أكثر اخضرارا وشمولا.