توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي تنظيم الطاقة الأذربيجانية والرومانية

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

وقع رئيسا هيئتي تنظيم الطاقة الأذربيجانية سمير أخوندوف والرومانية جورجيه سيرجيو نيكوليسكو على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الطاقة.

وجاء في بيان الهيئة الأذربيجانية أن الوثيقة تستهدف إلى تطوير تعاون الهيئتين بجانب تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الطاقية وكذلك سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك