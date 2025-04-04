وزير الاقتصاد يناقش مع مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

ناقش وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتير مع الوفد المرافق له الجوانب الأولوية للتعاون القائم بين أذربيجان والبنك الأوروبي والمشاريع قيد التنفيذ في مجال تنمية البنية التحتية الاجتماعية والتحول إلى الطاقة الخضراء ومبادرات الشراكة العامة والخاصة.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير قدم معلومات حول أولويات البلد في التنمية الاجتماعية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية المنفذة وإمكانيات البلد في تحقيق الأهداف المحددة.