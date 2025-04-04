 رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل رئيس مجلس السيادة السوداني فيها أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى البلدين الصديقين وجميع الشعوب الإسلامية بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار.