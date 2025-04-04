سيدة قيرغيزستان الأولى تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني بعيد الفطر المبارك

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بعثت سيدة قيرغيزستان الأولى أيكول جباروفا ببرقية تهنئة إلى النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقلت السيدة الأولى القيرغيزستانية فيها أحر التهاني المقرونة بموفور الصحة ودوام العافية في هذا العيد المبارك الذي يحتفل به منتسبو الأمة الإسلامية جميعا بمشاعر السرور والسعادة العظيمة سائلة الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صالح الأعمال والصيام والقيام وان يمن على السيدة الأولى الأذربيجانية بموفور الصحة ودوام العافية والرفاه والنجاح.