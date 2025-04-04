رئيس قيرغيزستان يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل الرئيس القيرغيزستاني فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى البلدين والشعبين الصديقين وجميع الشعوب الإسلامية بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار.